Otomobillerde motor yağının neden düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor

Otomobillerde motor yağının neden düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor

Motor yağı kullanmak, otomobillerin motorlarına nasıl etki ediyor ve neden bu yağın düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor? Gelin bu sorulara birlikte yanıt verelim.

Hareketli parçaları olan her makinenin, verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi ve uzun süre çalışır durumda kalması için düzenli aralıklarla bakımı yapılmalıdır.

Örneğin otomobilleri ele alalım. Bir otomobiliniz varsa, onu birkaç ayda bir servise götürmeniz gerektiğini biliyorsunuzdur.

Otomobil bakımı açısından düzenli olarak yapmanız gereken şeylerden biri de motor yağını değiştirmektir.

Sık sık yapılması gereken birkaç şey daha vardır, ancak motor yağının değiştirilmesi muhtemelen herhangi bir araç için rutin bakımın en önemli parçasıdır.

Peki neden bir motor yağını otomobillerde kalıcı olarak kullanmak yerine düzenli olarak değiştirmeniz gerekiyor? Bu sorunun yanıtını vermeden önce, motor yağının otomobillere nasıl etki ettiğine değinmemiz gerekiyor.

Motor yağı ne işe yarar

Motor yağı, otomobillerde birkaç önemli rol oynar; ilk ve en belirgin olanı, motoru ve bileşenlerini yağlamasıdır. Yağ, bir toplama tüpü tarafından emildiğinde, basınçlandırıldığında ve ardından bir petrol yolu devresi aracılığıyla tüm motorun etrafına gönderildiğinde yolculuğuna başlar.

Kullanılan yağ; krank mili, piston segmanları, krank mili yatağı, piston kolu yatakları vb. dahil olmak üzere bir dizi bileşeni yağlar.

Motor yağı ayrıca metalik parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltır ve metalin metale temasını önler. Bu da motorun hareketli parçalarının serin kalmasını sağlar.

Ayrıca motor yağı zararlı tortuları azaltır ve motorunuzu temizler. Çünkü otomobillerin motoru, karbon yardımıyla çalıştığı için yan ürün olarak kurum üretir.

Kurum ve bu tür diğer karbon birikintileri motor parçalarının performansına zarar verebilir. Motor yağı, bu tortuları çözen ve böylece motor parçalarını 'temizleyen' bir dizi katkı maddesine sahiptir.

Artık motor yağının ne işe yaradığını bildiğimize göre, neden düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğine bakalım.

Motor yağı neden düzenli olarak değiştirilmelidir

Motor yağının, yukarıda bahsettiğimiz işlevlerinden herhangi birini yapma yeteneği azaldığında değiştirilmesi gerekir.

Her şeyden önce, yağ hava olduğu için oksitlenir. Ayrıca, motorda oksitlenmeyi hızlandırmaya yardımcı olan çok fazla ısı vardır.

Motor çok sıcak olduğu için motor yağı arabanın bazı bölümlerinde çok daha hızlı bozulur. Bu, yağ çözeltisinden düşen bir karbon çökeltisi üretir. Bu çökelti, daha sonra yağ ile karışarak onu 'kalın' hale getirir ve yağlama kabiliyetini yitirmesine neden olur.

Öte yandan aynı motor yağının uzun süre kullanılması, yağda bulunan katkı maddelerini de bozar.

Daha önce de belirttiğimiz gibi motor yağı, karbon tortularını, is veya çamuru emerek motorun temizlenmesini kolaylaştırır. Ancak yağ, doygun hale gelmeden önce bu yan ürünlerin çoğunu emebilir ve artık daha fazla malzeme ememez.

Yağ doyduğunda, yağda kurum birikmeye başlar. Bu nedenle kullanılmış motor yağı siyahtır ve yavaş yavaş etkinliğini kaybeder.