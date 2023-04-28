Otomotiv devi Stellantis 33 bin çalışanını kovmayı planlıyor Otomotiv devi Stellantis, ABD'de gönüllü ayrılmaları için 33 bin 500 personele teklifte bulundu.

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden olan Stellantis, ABD'de yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor.

33 binden fazla çalışan işten çıkarılacak

Otomotiv devi Stellantis, ABD'de gönüllü ayrılmaları için 33 bin 500 personele teklifte bulundu.

Maliyetleri kısmak için bu taktiği uygulayan Stellantis, ücretli çalışan 31 bin ve maaşlı çalışan 2500 personeline teklif sundu.

Şirket bu teklifi imalat bölümünde bulunan en az 3500 saatlik çalışanın kabul etmesini bekliyor.