Otonom robot arabalar, İngiltere'de ilaç dağıtmak için test ediliyor

Otonom robot arabalar, İngiltere'de ilaç dağıtmak için test ediliyor

Academy of Robotics tarafından geliştirilen otonom robot araba "Kar-go", ilk denemelerine halka açık yollarda başladı.

Academy of Robotics, son 4 yıldır otonom dağıtım aracı Kar-go üzerinde çalışıyor ve artık test aşamasına geçildi.

İngiltere merkezli girişim, Londra'daki halka açık yollarda ilaç dağıtmak için kullanıcılacak araçlarını test etmeye başladı.

Her ne kadar otonom teslimat araçları yeni bir fikir olmasa da İngiliz şirket, yeni Kar-go isimli aracından oldukça emin.

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALIYOR

Gücünü tamamen elektrikten alan araç, saatte 96 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tek seferde 48 koli taşıyabiliyor. Yalnızca 3 saatte şarj edilen Kar-go, teslimat hedefine giden en hızlı rotayı hesaplamak için yapay zekadan yardım alıyor.





Şu anda içerisinde bir sürücüyle yollara çıkan ilaç teslimat aracı, testlerin ardından sürücüsüz olarak hizmet vermeye başlayacak.

Eğer her şey yolunda giderse Kar-go, gelecekte ilaçları eczanelerden alarak teslimat adreslerine götürecek. Araç adrese ulaştığında, içerisindeki robotik kol sayesinde ilacı temassız olarak teslim edecek.

Kar-go'nun kamuya açık yollarda tam olarak ne zaman çalışmaya başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.



