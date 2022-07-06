Oturduğunuz yerden para kazandıran 5 internet sitesi

Çağımızın gelir kapısı haline gelen internet, birçok farklı seçenek ve yetenekle kazanç elde etmenizi sağlayabilir. İşte gelir elde edebileceğiniz 5 website örneği...

Para kazanmanın yolları, her geçen gün değişiyor. Pandemiden önce evden çalışmak yalnızca bir hayal iken, şimdilerde çoğu şirket ofislerini kapatıyor.

Evden çalışmanın yanı sıra bir de internetin muhteşem bir gelir kapısı haline geldiği görülüyor.

Çeşitli imkanlar sunan internet siteleri, uğraşlarınızı ve yeteneklerinizi değerlendirip üstüne kazanç sağlayabilme imkanı sunuyor. Böylece hayatımıza "freelance" yani "serbest çalışma" terimi de girmiş bulunuyor.

Evden çalışayım, işime kendim karar vereyim, ona göre para kazanayım diyenlerdenseniz, bu sitelere göz atmakta fayda var...

İşte para kazanmanızı sağlayacak 5 website

İnternetten para kazanmanın birçok yolu var ve onlardan birisi de "fiverr.com".

Fiverr, insanlara istedikleri hizmetleri en az 5 dolar karşılığında almalarını veya satmalarını sağlayan küresel bir freelancer platformudur.

Resim, tasarım, edit yapıp satabilirsiniz, çeviri yapabilirsiniz, müziğinizi de satabilirsiniz. Yeteneğinizle ihtiyaçların uyuşmasına kalmış.

Diğer bir platform ise "upwork"

Upwork dünya çapında milyonlarca Freelancer’a ve şirkete ev sahipliği yapan ve tek çatı altında buluşmasını sağlayan bir platformdur.

Web & Mobil yazılım geliştirme, tasarım, tercüme, içerik yazarlığı, pazarlama, finans, mühendislik, hukuk gibi birçok alanda iş imkanı bulunmaktadır.

Adı üstünde "freelancer.com"

Dünyanın en iyi freelance sitelerinin listesinde başı çekiyor.

Freelancer.com, işverenlerin çok çeşitli işlevlerde çalışmak üzere Freelancer çalışanları işe alabilecekleri bir dış kaynak kullanımı ve kitle kaynaklı web sitesidir.

.Grafik/logo tasarımı, pazarlama, veri girişi, web sitesi tasarımı ve daha pek çok işi yapmak için ihtiyacınız olan yeteneği bulabilirsiniz.

etsy.com

ETSY de yurtdışı menşeili ve e-ticaret yapan kişilere yurtdışına satış yapma imkânı tanıyan bir platformdur.Etsy platformu üzerinden başta el yapımı ürünler olmak üzere binlerce ürün satılmaktadır.

Fotoğrafçılar buraya

Istock photo stok fotoğrafçılık için ideal sitelerden bir tanesidir. Site üzerinden stok fotoğraf satın almak ya da fotoğraf satışı yapmak mümkündür. Stok fotoğrafçılıktan gelir elde etmek isteyenler için tercih edilen bir platformdur.