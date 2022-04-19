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    ÖTV düzenlemesinin iPhone fiyatlarına etkisi: Fiyatlar düşecek mi

    Cep telefonuna getirilen yeni ÖTV matrahı değişikliğinin iPhone fiyatlarına olan etkisini yakından inceliyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:30
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    ÖTV düzenlemesinin iPhone fiyatlarına etkisi: Fiyatlar düşecek mi

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, cep telefonu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden belirlendi.

    Düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi

    Cep telefonlarından fiyatlarına göre yüzde 25, 40 veya 50 oranında ÖTV alınıyor. Eskiden yüzde 25’lik ÖTV’nin üst sınırı olan 640 TL, 1.500 TL’ye yükseltildi.

    Yüzde 40 ÖTV alınan telefonların üst limiti ise 1.500 TL’den 3 bin TL’ye çıkarıldı. Fiyatı 3 bin TL’nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 oranında ÖTV alınmaya devam edecek.

    iphone

    Hangi telefonların fiyatları düşecek

    Öncelikle şunu belirtelim, tüm cep telefonu modellerinde fiyat indirimi olması beklenmiyor. Lüks ve pahalı telefonlar, bu değişiklikten fazla etkilenmeyecek ve fiyatları değişmeyecek.

    Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

    iPhone fiyatları nasıl etkilenecek

    Bildiğiniz gibi ülkemizde satışa sunulan iPhone modelleri, dolar kuru nedeniyle oldukça pahalı. Bu nedenle iPhone modellerinin bu değişiklikten etkilenmesi beklenmiyor. Kısacası bu değişiklik, iPhone fiyatlarına indirim olarak yansımayacak.

    iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone Pro Max gibi modellerde de fiyatlarda indirim beklenmiyor.


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