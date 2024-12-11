OxygenOS 15, yapay zeka özelliklerini OnePlus 11'e getiriyor

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OnePlus, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini OnePlus 11 için yayınladı. Güncelleme, yapay zeka destekli özellikler, daha akıcı animasyonlar ve yeni Always-On Display (AOD) seçenekleri sunuyor.

OXYGENOS 15'TEKİ YENİLİKLER

OxygenOS 15, OnePlus 11 kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor.

OxygenOS 15 güncellemesi, şu anda Hindistan'daki kullanıcılara Sürüm Adayı (RC) olarak sunuluyor.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre OnePlus, önümüzdeki haftalarda başka bir RC yayınlayabilir veya güncellemeyi diğer bölgelere ve cihazlara genişletebilir.

OnePlus, bu yıl Android 15 güncellemelerini hızlı bir şekilde yayınlayarak Samsung gibi rakiplerinin önüne geçti.

Şirket, kasım ayının başında OnePlus 12 için Android 15 güncellemesini yayınlamıştı. OnePlus Open ve OnePlus Pad 2 de Android 15 güncellemesini aldı.

ONEPLUS 11 KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR

OxygenOS 15 ile OnePlus 11 kullanıcıları, yapay zeka destekli araçlar, daha akıcı animasyonlar ve daha fazla özelleştirme seçeneği gibi gelişmiş özelliklerden yararlanabilecekler.

OnePlus, OnePlus 11 için 5 yıl yazılım güncellemesi sözü verdiği için kullanıcılar, 2028 yılına kadar yeni güncellemeler almaya devam edecekler.