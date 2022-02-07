Oyun pazarının büyüklüğü 176 milyar dolara ulaştı

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, 2021'de global oyun pazarının büyüklüğünün 176 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, koronavirüs salgını ile birlikte çevrim dışı etkinliklerin yerini çevrim içi turnuvalara bıraktığını söyledi.

e-spor ekosisteminde 2020 yılında koronavirüs kaynaklı bir daralma yaşandığına işaret eden Aydemir, "2020'de globalde 950 milyon dolar civarına gerileyen e-spor ekosistemi, geçen yıl tekrar 1,1 milyar dolara yaklaşarak 2019'u yakaladı.

"OYUNLARA İLGİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Globale baktığımızda, espor kitlesinin 435 milyondan 475 milyon civarına çıktığını görüyoruz. Yani oyunlara ilgi artmaya devam ediyor.

2022'de yeniden başlanan offline etkinlikler ile e-spor, tekrardan online/offline hibrit yapısına, yani orijinal yapısına dönmüş durumda.

Eğer aksi bir durum olmazsa, 2022'de dünya çapında e-spor gelirlerinin 1,3 milyar doların üstünde olması bekleniyor." diye konuştu.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Aydemir, 2021 yılı sonuna "metaverse" kavramının damgasını vurduğunu, oyun sektörünün ise bu kavrama zaten aşina olduğunu söyledi.

Sektörel olarak 2021 başı ve ortalarında gelir anlamında bir önceki yıla göre durgunluğun dikkati çektiğini aktaran Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa dönemsel olarak karşılaştırma yaptığımızda bir düşüş ivmesi gördük. Ama son çeyrekte yine oyun gelirleri artmaya başladı. Bizim beklentimiz aslında 2019 ve sonrası için hep istikrarlı bir yüzde ile büyümeydi. Ama salgının oyun pazarındaki etkisi, bu büyümenin çoğunun 2020'de önden yüklenmesi gibi oldu.

"OYUN PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 176 MİLYAR DOLAR"

2021'de ise özellikle sene başı ve ortası biraz daha stabil, dengeyi sağlayıcı oldu. Son çeyrek bizi yine şaşırttı ve gelirler arttı. 2021'de global olarak baktığımızda, oyun pazarının büyüklüğünün 176 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz.

Bunun 90 milyar dolardan fazla bir kısmı ise mobil oyunlardan geliyor. Konsol pazarının büyüklüğü 49 milyar dolar, PC pazarı ise 36 milyar dolar seviyelerinde. Global olarak oyuncu sayılarına baktığımızda ise karşımızda 3 milyara yaklaşan büyük ve genç bir kitle var."

Mobil oyun sektörünün, sonraki yıllarda da en hızlı büyüyen alan olacağını belirten Aydemir, 2021 yılında kripto dünyasının oyun sektörüne yayılma hızının arttığını ve "NFT" kavramının sektörde yerini aldığını belirtti.

Aydemir; artan oyuncu kitlesi, oyun sektörüne yapılan yatırımlar, yeni teknolojik gelişmeler, yeni ya da yeniden gündeme getirilen kavramların oyun sektörünün cazibesini arttırdığı vurguladı.