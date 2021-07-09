Oyuncular, AMD yerine Intel işlemcileri tercih etmeye başladı

Son Steam raporlarına göre Intel, kaybettiği pazar payını yavaş yavaş AMD'den geri alıyor.

Son dönemlerde uygun fiyatlı işlemcileriyle Intel ile olan rekabetinde öne geçen AMD, yavaş yavaş Intel'in pazar payını ele geçiriyordu.

Ancak AMD'nin işlemci fiyatlarına zam yapması ve yaşanan tedarik sorunları, yeniden Intel işlemcilerin tercih edilmesine neden oldu.

Ocak ayındaki verilere göre, Intel'in pazar payı yüzde 66.51 oranındayken, AMD ise yüzde 33.49 pazar payına sahipti.

AMD DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haziran ayındaki Steam Donanım Anketi ise, Intel işlemcilerinin kullanım oranının yüzde 1.72 oranında arttığını ve AMD'nin düşüşe geçtiğini gösteriyor.

Intel’in son dönemde yüzde 5 artışla yüzde 71.58 pazar payına ulaştığı ve AMD’nin aynı oranda değer kaybı yaşadığı bildiriliyor.

Küresel çip krizi nedeniyle daha fazla etkilenen AMD'nin pazar payı, şu anda yeniden Intel'e doğru kayıyor.