Oyuncular tepkili! GeForce Now Türkiye fiyatlarına bir zam daha geldi Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'a 2023'ün üçüncü zammı geldi. İşte yeni GeForce Now fiyatları.

ensonhaber.com

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce Now Türkiye fiyatlarına zam

Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'a 2023'ün üçüncü zammı geldi.

1 aylık GeForce Now Premium ücretinin aylık 190 TL olan fiyatı değişmezken, diğer iki paketin fiyatları artırıldı.

Avantajlı 6 aylık Premium paket önceden 790 TL’ye satılırken, yeni zamla birlikte bu paketin fiyatı 900 TL'ye yükseldi.

Platformun en çok satılan paketlerinden biri olan 11+1 ay yıllık paketi de zamdan nasibini aldı. Eski fiyat listesinde 1380 TL’ye satılan 11+1 ay paket, artık 1668 TL’ye satılacak.