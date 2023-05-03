Oyunseverler buraya! Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. İşte mayıs ayının ilk yarısı gelecek oyunlar.

ensonhaber.com

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayının ilk yarısında platforma beş yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass mayıs oyunları

- Redfall (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)- 3 Mayıs

- Ravenlok (Bulut, Konsol ve PC)- 4 Mayıs

- Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S)-8 Mayıs

- Shadowrun Trilogy (PC)-9 Mayıs

- Fuga: Melodies of Steel 2 (Bulut, Konsol ve PC)-11 Mayıs

Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 15 Mayıs itibarıyla oyun kütüphanesinden kaldırılacak:

- Before We Leave (Bulut, Konsol ve PC)

- Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Bulut, Konsol ve PC)

- Hearts of Iron IV (PC)

- Her Story (PC)

- Umurangi Generation: Special Edition (Bulut, Konsol ve PC)