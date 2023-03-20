Özellikleri şimdi şaka gibi geliyor! Kutusu açılmamış ilk iPhone 54 bin dolara satıldı 2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırmaya çıktı. Telefon, 54 bin 904 dolara alıcı buldu.

Apple’ın ilk olarak 2007’de tanıttığı iPhone, telefon pazarında dengeleri değiştirdi ve birçok markaya ilham kaynağı oldu.

15 yıl önce Steve Jobs, ilk iPhone’u tanıtırken “dokunmatik geniş ekranlı iPod, devrimsel bir cep telefonu ve çığır açan internet iletişim cihazı” ifadelerini kullanmıştı.

O zamandan bu zamana çok şey değişti ve iPhone, Apple’ı dünyanın en büyük şirketi yaptı.

Kutusu açılmamış ilk iPhone satışta

2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırmaya çıktı. Telefon, 54 bin 904 dolara alıcı buldu.

RR Auction isimli müzayede evinde açık artırma usulü ile satılan orijinal iPhone, eski bir Apple çalışanına aitti.

Edinilen bilgilere göre Apple, o dönemlerde şirket bünyesinde olan çalışanına bir adet iPhone verdi. Bu sayede iki iPhone'u olan çalışan, birini jelatinini bile çıkarmadan günümüze kadar sakladı.

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İlk iPhone neler sunuyordu

Klasikleşen uygulama ızgarası, işlevsel tek ana tuş ve tamamen dokunmatik klavye ve kontrol imkanı, ilk iPhone’un öne çıkan detayları arasındaydı.

Telefon, her ne kadar internet ve medya tüketimine hazır olsa da o zamanlar 3G ve App Store dahil olmak üzere bir dizi temel özellikten yoksundu.

3,5 inç dokunmatik ekranla gelen ilk iPhone, kullanıcılara 320 x 480 piksel çözünürlük sunuyordu. 2MP tek bir arka kameraya sahip iPhone'un önünde ise herhangi bir kamera bulunmuyordu.

4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri sunan telefon, yalnızca 2G desteği sunuyordu ve gücünü tek çekirdekli ARM 11 işlemciden alıyordu.

Öte yandan telefon, 1400 mAh bataryasıyla yalnızca 8 saat telefonla konuşma süresi sunuyordu.

Apple’ın ilk akıllı telefonu olan iPhone’un 4 GB’lık modeli için açıklanan lansman fiyatı 499 dolar, 8 GB hafızalı modeli içinse 599 dolar olmuştu.

Apple'ın açıkladığı resmi rakamlara göre ilk iPhone, dünya genelinde tam 1.3 milyon satış adedine ulaştı.