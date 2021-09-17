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    Ozon tabakasındaki delik büyümeye devam ediyor

    Bilim insanları, Güney Kutbu üzerindeki ozon deliğinin mevsimin bu aşaması için alışılmadık derecede büyük olduğunu tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:47
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    Ozon tabakasındaki delik büyümeye devam ediyor

    Ozonosfer ya da ozon tabakası, stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu tabakaya deniyor.

    Bu tabakanın zarar görmemesi oldukça önemli, çünkü Güneş'ten gelen ve son derece ölümcül olan UV-B ve UV-C ışınları bu tabaka sayesinde engelleniyor. Ancak Dünya'dan salınan kimyasal gazlar nedeniyle ozon tabakası sürekli olarak inceliyor.

    DELİK HIZLA BÜYÜYOR

    Her yıl, güney yarımkürenin kış sonlarında bir delik oluşuyor. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nden araştırmacılar, bu yılki deliğin hızla büyüdüğünü ve 1979’dan bu yana sezonun bu aşamasında ozon deliklerinin yüzde 75’inden daha büyük olduğunu söylüyor.

    Antarktika ozon deliği, genellikle eylül ortası ile ekim ortası arasında zirveye ulaşıyor. Güney yarımküre ilkbaharının sonlarında sıcaklıklar stratosferde yükselmeye başladığında, ozon tabakasının incelmesi yavaşlıyor ve ozon seviyeleri normale dönüyor.

    ozon

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