Ozon tabakasındaki delik büyüyor: En büyük genişliklerinden birine ulaştı Avrupa Uzay Ajansı, Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasında oluşan deliğin, bu yıl en büyük genişliklerinden birine ulaştığını açıkladı.

AA

Avrupa Birliği Dünya atmosferi gözlem programı Copernicus Sentinel-5P uydusundan, 16 Eylül'de alınan görüntülerde, Antarktika'daki ozon deliğinin genişliğinin 26 milyon kilometrekareye çıktığı gözüktü.

En büyük ozon deliklerinden biri

Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, genişliği ağustostan ekime değişen, eylül ortası ile ekim ortası arasında azami büyüklüğe ulaşan ozon deliği, bu yıl ağustos ayının ortalarından itibaren hızlıca büyüyerek, daha eylül ayı ortasında kaydedilen en büyük ozon deliklerinden biri oldu.

Raporda 'iyileşiyor' denmişti

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ocakta yayımlanan bir raporda, incelen ozon tabakasının yeniden iyileşmeye başladığı kaydedilmişti.

Ozon tabakasındaki deliğin bu kadar hızlı büyümesinin, deniz altı yanardağı Tonga'nın Ocak 2022'de faaliyete geçmesiyle ilişkili olabileceği yorumları yapılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)