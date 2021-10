Pablo Picasso’nun gizli eserini yapay zeka ortaya çıkardı

Dünya tarihinin en ünlü ressamlarından olan Pablo Picasso’nun 118 yıllık gizli eseri, yapay zeka yardımıyla tespit edildi.

20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerinden ve dünya tarihinin en ünlü ressamlarından biri olan Pablo Picasso, 48 yıl önce hayata gözlerini yumdu ve geriye 50 binden fazla eser bıraktı.

Günümüzde oldukça gelişen yapay zeka teknolojileri ise ünlü ressamın 118 yıl gizli kalan bir eserini ortaya çıkardı.

GİZLİ ESER, TABLONUN İÇİNDEN ÇIKTI

Kendini kayıp sanat eserlerinin bulmaya adamış olan bir şirket olan Oxia Plus, Picasso'nun “The Blind Man’s Meal” isimli resminin altında “The Lonesome Crouching Nude” isimli yeni bir eser keşfetti.

Yeni tespit edilen eser, 118 yıl önce Picasso tarafından çizildi. Ancak daha sonra Picasso, bu resmin üstüne "The Blind Man’s Meal" resmini yaptı.

Araştırmacılara göre, bu tarz uygulamalar o zamanlarda tuvallerden tasarruf edilmek için sıklıkla kullanılıyordu.

Görsel: Picasso'nun “The Blind Man’s Meal” isimli resmi.

Görsel: Yukarıdaki tablonun altından çıkan “The Lonesome Crouching Nude” isimli eser.

YAPAY ZEKA GİZLİ ESERİ NASIL TESPİT ETTİ

Bilim insanları, tabloyu ortaya çıkarmak için ilk önce portrenin ana hatlarını çıkardı. Bunun için röntgen görüntüleme (XRF) yöntemi kullanıldı ve resmin taslağı ortaya çıktı.

Daha sonra devreye giren yapay zekâ teknolojisi, Picasso’nun o dönemlerde çizdiği resimlere dayanarak ünlü ressamın fırça darbelerini taklit etti ve eserin kalan bölümlerini tamamladı.

Son olarak da 3 boyutlu baskı sayesinde resme boyama dokusu kazandırıldı ve gerçek bir yağlı boya tablosuna dönüştürüldü.

Bu işlemlerin sonucunda da Picasso’nun ünlü “Mavi dönem” eserlerinden yukarıdaki “The Lonesome Crouching Nude” isimli resim ortaya çıktı.