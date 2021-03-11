Pakistan, ahlaksız içerikler nedeniyle TikTok'u yine yasakladı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, video paylaşım platformu TikTok'u ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle engelledi.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, başka ülkelerin de gündeminde.

Pakistan, sosyal medya Uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içeriği filtrelemediği için geçtiğimiz yıl kasım ayında yasaklamıştı. Daha sonra ise TikTok'tan ahlaksız paylaşım yapan hesapların kaldırılacağı sözünü alan ülke yönetimi, uygulamaya olan erişimi yeniden açmıştı.

BİR KEZ DAHA YASAKLANDI

Pakistan Yüksek Mahkemesi daha önce açılan davayı sonuca bağladı. Mahkeme, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok'u yasakladı.

Pakistanlı yetkililer, TikTok'taki paylaşımların ahlaki değerlere uygun olmadığını ve yüklenen videoların Pakistan gençliğini etkilediğini söylüyor.

Pakistanlı muhaliflerden bir kısmı ise, ahlaki değerlerin iktidar tarafından üretilen bahane olduğunu ve asıl amacın, ülkenin lideri İmran Han'a yönelik eleştirilerin engellenmesi olduğu savunuyor.

DÜNYA TIKTOK'A KARŞI

Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, güvenlik ve gizlilik kaygıları nedeniyle dünya çapında yoğun eleştiriler alıyor. Hindistan'da zaten yasaklanan uygulama, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede inceleme altında bulunuyor.