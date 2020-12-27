Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a uyarı

Pakistan'ın, Wikipedia ve Google platformlarında yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili, şirketlere uyarıda bulunduğu bildirildi.

Son zamanlarda internet kullanımının oldukça artması, beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Örneğin platformlarda artık yalan haberler çok daha fazla yayılıyor ve kutsal değerleri hiçe sayan paylaşımlar yapılıyor.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı'ndan (PTA) yapılan açıklamada, Google’da "İslam’ın mevcut halifesi" şeklinde yapılan aramalarda yanıltıcı sonuçlar bulunduğuna ve Ahmediye topluluğunun "Google Play Store'a Kur'an'ı Kerim'in orijinal olmayan versiyonunu yüklediğine" dair şikayetler alındığı belirtildi.

Açıklamada, Wikipedia'da ise İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in karikatürlerinin bulunduğuna ve "Mirza Masrur Ahmed’i Müslüman olarak tanımlayan" makaleler aracılığıyla yanıltıcı bilgilerin yayıldığına yönelik şikayetler olduğu bilgisi paylaşıldı.

İÇERİKLERİ KALDIRMA TALEBİ

Her iki kurumdan da platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılması, aksi halde yasal yollara başvurulacağı uyarısında bulunuldu.

TIKTOK YASAKLANMIŞTI

Pakistan, 9 Ekim'de TikTok'u, ahlaksız paylaşımlara izin verdiği gerekçesiyle yasaklamıştı.

19 Ekim'de İslamabad yönetimi, TikTok'tan bu tür içeriklerin kaldırılması ile ilgili güvence aldığını belirterek yasağı kaldırmıştı.