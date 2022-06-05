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    Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimini dörde katlayacak

    Japon elektronik üreticisi Panasonic, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar dörde katlamayı planlıyor.
    • 05.06.2022 - 11:06
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    Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimini dörde katlayacak

    Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki tüm hisselerini geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolara sattığını açıklamıştı.

    Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, söz konusu satıştan elde ettiği gelirle fabrikayı büyütmek için kullanacak.

    Japon şirket, 705 milyon dolarlık yatırımla Mart 2024'ün sonuna kadar Tesla otomobillerine batarya üretmeye başlayacak.

    Üretim dörde katlanıyor

    AA'da yer alan habere göre, Panasonic Energy, elektrikli araç bataryalarına yönelik artan talebi karşılamak adına yeni hedeflerini açıkladı.

    Buna göre Panasonic Energy, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4 kat artırmayı planlıyor.

    tesla

    İlk hedef olarak, batarya satış gelirlerinin, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılına dek 970 milyar yene (7,5 milyar dolar) erişmesi hedefleniyor.

    Bu kapsamda mevcut üretim kapasiteleri artırılacak, Kuzey Amerika'da yeni fabrikalar kurulacak.

    Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama fabrikasında seri üretilecek "yeni nesil 4680 batarya hücresi" 2023 mali yılında ABD'li Tesla'ya tedarik edilecek.

    Yeni üretilecek bataryaların, Tesla otomobillerindeki menzili yaklaşık beşte bir oranında artıracağı ve araçların daha ilgi çekici hale geleceği bilgisi paylaşıldı.


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