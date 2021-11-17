Pandemi döneminde internette nefret söylemleri yüzde 20 arttı

Koronavirüs pandemisi döneminde, internette taciz ve nefret söylemi olaylarında yüzde 20 artış yaşandı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte internette geçirilen sürede rekor artışlar kaydedildi. Ancak bu durum, beraberinde bazı olumsuzlukları da getirdi.

Pandemi döneminde internetteki nefret söylemine ilişkin yeni bir çalışma yapıldı. ABD ve İngiltere'yi baz alan araştırmada sosyal medya mesajları incelendi.

260 milyondan fazla konuşma, çalışma kapsamında analiz edildi. 50 milyondan fazla tartışmanın ırkçı nefret söylemi içerdiği tespit edildi.

NEFRET SÖYLEMLERİNDE ARTIŞ

Çalışmayı yürüten Ditch the Label adlı sivil toplum örgütü'nün CEO'su Liam Hackett, online taciz ve nefret söylemi örneklerinin pandemide hem arttığını hem aşırılaştığını söyledi. Nefret söyleminin en uç noktasının ölüm tehditleri olduğu ifade edildi.

Hackett, "Araştırmalar bize zorba ve troll kişilerin akıl sağlığı, travma geçmişi ve tehditkar bir aile ortamında yaşadıklarını ve kendilerinin de halihazırda zorbalık kurbanı olduklarını gösteriyor." dedi.

Online tacizin ve nefret söyleminin artışa geçtiğini gösteren birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmayla artış oranının yüzde 20 olduğu tespit edildi.

İNSANLAR NORMALLEŞTİRDİ

Ancak yapılan analizlere göre, pandemi döneminde çevrimiçi tacizi ve nefret söylemi insanlar tarafından artık normal görülüyor.