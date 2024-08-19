Pandemide popüler hale gelmişti: Flört uygulamaları kan kaybediyor Özellikle pandemi ve sonrasında popüler hâle gelen flört uygulamaları, son zamanlarda kötü günler geçirmeye başladı.

Haber Merkezi

Çevrimiçi buluşma, telefonunuzun ekranında parmağınızı kaydırmak kadar kolay hale geldikçe, Tinder ve Bumble gibi uygulamalara sahip şirketler oldukça popüler hale geldi.

Üstelik pandemi döneminde yaşanan kapanmalar, bu uygulamalara olan ilgiyi zirveye taşıdı.

Normal şartlar altında zamanla gelişmesi beklenen flört uygulamaları, hem olumsuz deneyimler hem de sayısı azalan ücretli kullanıcılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

MİLYARLARCA DOLAR KAYBEDİYORLAR

Pazar payına göre sektörün neredeyse tamamını oluşturan Match Group ve Bumble, 2021'den bu yana 40 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti.

Bumble'ın bu ayki finansal raporlarına göre firmanın gelirleri yüzde 30 azalmış durumda.

Çatısı altında Tinder, Match.com, OkCupid, Hinge gibi popüler uygulamalar yer alan Match Group da ücretli kullanıcı sayısının büyük bir bölümünü kaybetti.

Pew Araştırma'nın yaptığı çalışma, kullanıcıların yarıdan fazlasının olumsuz çevrimiçi flört deneyimi olduğunu ortaya koydu.

Aynı araştırmaya göre, uygulama kullanıcılarının yüzde 52'si kendilerini dolandırmaya çalışan birine denk geldiklerini belirtirken, kadın kullanıcıların yüzde 57'si çevrimiçi flörtün yeterince güvenli olmadığını söylüyor.

İNSANLAR PARA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Her iki şirket de yakın zamanda yatırımcıların arzuladığı büyümeyi yakalamayı umarak yeni özellikleri deneme sözü veren liderleri bünyesine kattı.

Ancak kritik bir engelle karşı karşıyalar: Yeterince genç, flört uygulamalarına abonelik için para ödemeye istekli değil. Çünkü gençler, artık genellikle Snapchat ve TikTok gibi platformları kullanıyor.

Yatırımcılara göre işletmelerin, daha fazla genç kullanıcıyı ödeme yapmaya ikna etmesi gerekiyor.

Y kuşağı, Tinder ilk kez kullanıma sunulduğunda en iyi flört çağındaydı, ancak son yıllarda giderek daha fazla sayıda kişi evlendi, bu genellikle insanların uygulamaları bırakmasıyla sonuçlandı.

Artık birincil kullanıcılar, daha az gelire sahip, daha genç ve daha küçük bir demografik grup olan Z kuşağından oluşuyor. Bu nesil değişimi, flört uygulaması endüstrisi için bir zorluk teşkil ediyor.

Artık gençler, Instagram veya Snapchat gibi platformlarda insanlarla şahsen veya doğrudan mesaj yoluyla tanışmayı tercih ediyor.