Pano casusluğu yapan iPhone uygulamasına dava açıldı

Kullanıcıların panoya kopyaladığı verileri gördüğü ortaya çıkan 47 iPhone uygulamasından biri olan LinkedIn, mahkemeye verildi.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği geliştiriciler konferansında merakla beklenen iOS 14'ü resmen tanıtmış ve iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahsetmişti.

iOS 14 sürümünde kullanıcı gizliliğine daha fazla önem veren Apple, herhangi bir uygulamanın panodaki verilere erişim sağlaması halinde kullanıcıları uyaran bir özellik de yeni sürüme eklemişti.

Apple'ın eklediği bu özellik, birçok uygulamanın panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkarmıştı.

Örneğin herhangi bir kişisel verinizi (parola, kart numarası) panoya kopyaladığınızda, bu uygulamalar kopyaladığınız verileri okuyabiliyordu.

LINKEDIN'E DAVA AÇILDI

Dünyanın en popüler iş odaklı sosyal medya uygulamalarından biri olan LinkedIn, pano verilerini okuyan uyuglamalar arasında yer alıyordu.

Adam Bauer isimli kullanıcı, iPhone ve iPad cihazlarındaki LinkedIn uygulamasının izinsiz ve habersiz veri kopyaladığı gerekçesi ile uygulamayı mahkemeye verdi.

Mahkemenin sonucunun ne olacağı merak konusu olurken, pano bilgilerini okuyan diğer uygulamalar da ciddi bedeller ödeyebilir.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız ve pano verilerini okuyan 47 uygulama şu şekildeydi: