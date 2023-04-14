Para kazanma açıldı! Twitter, "abonelik" özelliğini yayınladı Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını bildirdi.

AA

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliği devreye almaya başladı. Bazı ülkelerde kullanıma sunulan yeni özellik, yavaş yavaş tüm ülkelere yayılıyor.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.

Twitter kesinti yapmayacak

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.

Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, diledikleri içerik üreticilerinin profillerine ücret ödeyerek abone olabilecek. İçerik üreticileri de sadece abonelere özel içerik üretebilecek.