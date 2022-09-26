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    Pasifik Okyanusu'nda yeni bir ada doğdu

    NASA, Pasifik Okyanusu’nda daha önce denk gelinmemiş bir ada keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:05
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    Pasifik Okyanusu'nda yeni bir ada doğdu

    Geçtiğimiz ocak ayında, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

    Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

    Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

    Pasifik'te yeni ada oluştu

    NASA, Pasifik Okyanusu’nda daha önce denk gelinmemiş bir ada keşfetti. Yeni ortaya çıkan ada, Tonga’daki yanardağ patlamalarından dolayı meydana geldi.

    ada

    NASA’nın söylediğine göre 10 Eylül’de başlayan lav fışkırması ve kül püskürtmelerinden 11 saat sonra bu ada gözle görülebilir hâle geldi.

    Tonga Jeoloji Hizmetleri, adanın deniz seviyesinden yaklaşık 10 metre yükseklikte ve 4 bin metrekare genişliğinde olduğunu açıkladı..

    Olayın gerçekleşmesinden 6 gün geçmesinin ardından adanın genişliği 24 bin metrekare büyüklüğe ulaştı.

    Ömrü kısa olacak

    NASA’ya göre, adanın büyük bir kısmı volkanik tepkimelerden oluştuğu için yakın bir zamanda aşınma ve çevresel etkenlerle yok olacak.


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