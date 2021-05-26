Euro
10.3343
-0.33%
Dolar
8.4405
-0.25%
Altın
516.71
-0.01%
Borsa
1.415
1.07%
Bitcoin
333.500
4.01%
EXEN Coin
37.82
-4.71%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Pasifik Okyanusu'nun derinlerindeki cıva alarm veriyor

    Bilim insanları, Pasifik Okyanusu tabanında bulunan çukurlarda toplanan cıva nedeniyle oluşan kirliliğin alarm verici düzeyde olduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pasifik Okyanusu'nun derinlerindeki cıva alarm veriyor

    Son yıllarda oldukça artan çevre kirliliğinden okyanuslar da nasibini almaya başladı.

    Yeni yapılan bir araştırma, Pasifik Okyanusu'nun en derin çukurlarında benzeri görülmemiş miktarda, yüksek derecede zehirli cıvanın biriktiğini ortaya koydu.

    Danimarka, Kanada, Almanya ve Japonya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen çalışmada, deniz seviyesinin en derin noktaları olan 8 ila 10 kilometredeki bölgelerden örnekler toplandı ve laboratuvarda analiz edildi.

    CIVA MİKTARI HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA

    Araştırma ekibinin lideri Profesör Hamed Sanei, bu alanda keşfedilen cıva miktarının, uzak deniz çökeltilerinin herhangi birinde şimdiye kadar tespit edilen miktardan daha fazla olduğunu kaydetti.

    Sanei, ayrıca kirlilik seviyesinin endüstriyel salınımlarla doğrudan kirletilmiş birçok alandan bile daha fazla olduğuna dikkati çekti.

    CIVA

    ATIKLAR YÜZÜNDEN CIVA BİRİKTİ

    Keşfedilen cıva birikiminin atıklar nedeniyle oluşmuş olabileceğini söyleyen bilim insanları, okyanus tabanındaki tektonik hareketlerin, derin çukurlardaki cıva birikimini daha derin katmanlara taşıyabileceğini söyledi.

    Araştırmacılar, uzun zaman alacak tektonik temizlik gerçekleşse bile, biriken cıvanın okyanusların durumu hakkında endişe vermeye devam edeceğini söylüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir