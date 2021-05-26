Pasifik Okyanusu'nun derinlerindeki cıva alarm veriyor

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu tabanında bulunan çukurlarda toplanan cıva nedeniyle oluşan kirliliğin alarm verici düzeyde olduğunu bildirdi.

Son yıllarda oldukça artan çevre kirliliğinden okyanuslar da nasibini almaya başladı.

Yeni yapılan bir araştırma, Pasifik Okyanusu'nun en derin çukurlarında benzeri görülmemiş miktarda, yüksek derecede zehirli cıvanın biriktiğini ortaya koydu.

Danimarka, Kanada, Almanya ve Japonya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen çalışmada, deniz seviyesinin en derin noktaları olan 8 ila 10 kilometredeki bölgelerden örnekler toplandı ve laboratuvarda analiz edildi.

CIVA MİKTARI HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA

Araştırma ekibinin lideri Profesör Hamed Sanei, bu alanda keşfedilen cıva miktarının, uzak deniz çökeltilerinin herhangi birinde şimdiye kadar tespit edilen miktardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Sanei, ayrıca kirlilik seviyesinin endüstriyel salınımlarla doğrudan kirletilmiş birçok alandan bile daha fazla olduğuna dikkati çekti.

ATIKLAR YÜZÜNDEN CIVA BİRİKTİ

Keşfedilen cıva birikiminin atıklar nedeniyle oluşmuş olabileceğini söyleyen bilim insanları, okyanus tabanındaki tektonik hareketlerin, derin çukurlardaki cıva birikimini daha derin katmanlara taşıyabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, uzun zaman alacak tektonik temizlik gerçekleşse bile, biriken cıvanın okyanusların durumu hakkında endişe vermeye devam edeceğini söylüyor.