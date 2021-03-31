PayPal, kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı

Dünyanın en büyük sanal ödeme platformlarından biri olan Paypal; Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) ile ödeme kabul ediyor.

Son dönemlerde bazı büyük firmaların kripto para birimlerine yatırım yapması sonrası Bitcoin ve benzer kripto paralarda hareketlilik yaşanıyor.

Dünyanın en büyük sanal ödeme platformlarından biri olan Paypal ise, Bitcoin ya da benzer kripto para satın almayacaklarını, ancak önlerine gelen bu büyüme fırsatından yararlanmak istediklerini açıklamıştı.

PAYPAL KRİPTO PARA İLE ÖDEME ALMAYA BAŞLADI

Geçen yılın sonlarında, kripto paraları kabul edeceğini duyuran popüler ödeme sistemi Paypal, çalışmaları tamamladı. Şirket, bu haftadan itibaren Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) para birimlerini kabul edecek.

PayPal’ın global çapta 29 milyon ticari ortağı var ve önümüzdeki aylarda kripto ödemelerin tümüne yayılacağı açıklandı. Ancak şimdilik kripto paralarla ödeme özelliği yalnızca ABD'deki kullanıcılara sunuluyor.