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    PC satışları sert düşerken, Apple yüzde 40 büyüdü

    PC pazarı son sürat gerilemeye devam ederken, Apple ise Mac satışlarında rekor kırmaya devam ediyor.
    • 13.10.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:18
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    PC satışları sert düşerken, Apple yüzde 40 büyüdü

    2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, bilgisayar satışlarını olumsuz etkiliyor.

    Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte adeta erimeye başladı.

    Yılın üçüncü çeyreğinde PC pazarı yüzde 15 düşüş yaşayarak 74.2 milyon satış rakamına geriledi. Sektörün devleri büyük gerileme yaşarken, Apple şaşırtıcı biçimde rekor satış elde etti.

    Markalar zor durumda

    Sektör lideri Lenovo 16.88 milyon adet ürün satışı ile yüzde 16'lık bir düşüş yaşadı. İkinci sıradaki HP'nin satışları ise yüzde 27,8 azaldı.

    En çok satan üçüncü marka konumunda olan Dell'in kayıpları da yüzde 21'leri buldu.

    apple

    Apple, krizden etkilenmiyor

    Özellikle yeni Mac cihazlarının da etkisiyle üçüncü çeyrekte 10 milyon satış yapan Apple, yaklaşık yüzde 40 büyüdü ve dördüncü sıraya yerleşti.

    Dell ile arasında iki kat pazar payı farkı olan Apple’ın bu yıl farkı kapattığı görülüyor.


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