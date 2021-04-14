Pentagon, ilk nükleer uzay aracı için Jeff Bezos ile anlaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amazon’un CEO’su Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin ile 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin ile nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı tasarlamak amacıya 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Pentagon'un İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), uzay aracını tasarlamak ve inşa etmek için, aynı zamanda Lockheed Martin ve General Atomics'i de seçtiğini açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre Pentagon, Locheed Martin ile 2,9 milyon dolarlık ve General Atomics'e ile de bir rokete güç verecek küçük bir nükleer reaktör tasarlamak için 22,2 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı.

PENTAGON, NÜKLEER YAKITTAN YANA

Roketler genellikle kimyasal veya elektrik tabanlı sistemlerle çalıştırılıyor. Pentagon ise her ikisinin de dezavantajları olduğunu ve nükleer yakıt teknolojisinin daha fazla fayda ve verimlilik sağlayacağını düşünüyor.

Bununla birlikte, Pentagon nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracını 2025 yılında yörüngede denemek istediğini duyurdu.

BLUE ORIGIN NEDİR

Blue Origin, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın SpaceX'i kadar ünlü değil. Ancak şirket, uzay alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Blue Origin aslında SpaceX'ten iki yıl evvel, 2000'de kuruldu. Ancak tüm hayatını çalışmalarını gizli yürüterek geçiren şirket, planlarını sadece yaklaşık 5 yıl önce kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Ancak yine de şirketin birçok çalışması gizlilik içerisinde yürütülüyor.

O zamandan beri Jeff Bezos, Amazon hisseleri satışıyla sağladığı finansmanla Blue Origin için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor.

Blue Origin, SpaceX ve diğer şirketlerin geçtiği birçok dönüm noktasına henüz ulaşamasa da yeni projeler ile önümüzdeki yıllarda uzay sektöründe söz sahibi olmak istiyor.