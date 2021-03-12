Pentagon, istihbarat uyduları için SpeceX ile iki yeni sözleşme imzaladı

Pentagon, istihbarat uyduları için SpeceX ile iki yeni sözleşme imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 4 istihbarat uydusunu fırlatma görevi için SpaceX'e 159 milyon dolar değerinde iki ihale verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 4 istihbarat uydusunu fırlatma görevi için Elon Musk'ın sirketi SpaceX ile iki yeni sözleşme imzaladı. Toplam değeri 159 milyon dolar olan sözleşme kapsamında SpaceX, Falcon 9 roketiyle uyduları fırlatacak.

Yapılan açıklamada, anlaşmanın ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığına ait "USSF-36" ve Ulusal Keşif Ofisine ait "NROL-69" adlı iki istihbarat aracının fırlatılmasından oluştuğu ifade edildi.

2023 SONUNDA TAMAMLANACAK

Anlaşma kapsamında SpaceX, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü ile Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatma görevlerini gerçekleştirecek. Tüm görevlerin 2023'ün son çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.

Pentagon ayrıca, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığına ait "USSF-112" ve "USSF-87" uydularının fırlatılması için United Launch Alliance (ULA) ile 224.4 milyon dolarlık iki sözleşme imzaladı.

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ULA, fırlatma görevleri için Vulcan Centaur roketlerini kullanacak.