Pentagon'da UFO bilgilerini saklayan gizli gruplar olduğu iddia edildi

Pentagon içinde, UFO'larla ilgili bazı bilgileri koruyan ve kamuoyuyla paylaşmak istemeyen bir grup olduğu söyleniyor.

ABD Kongresi, 50 yıl sonra UFO’lar konusunda ilk oturumunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti.

Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yetkililer, konuyla ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Alt Komisyonu'nda ifade verdi.

Paylaşılan bilgilere göre, 2004-2021 yılları arasında 400 tanımlanamayan olay rapor edildi ve bunların yüzde 80'i birden fazla cihaza kaydedildi. Askeri uçaklar, 11 kez söz konusu cisimlerle yakın mesafeye geldi.

UFO bilgileri saklanıyor iddiası

ABD Kongresi'nin 50 yıl sonra ilk kez düzenlediği "tanımlanamayan uçan nesneler" (UFO) oturumu, Savunma Bakanlığı Pentagon'un iç işleyişine dair soruları gündeme getirdi.





Pentagon içinde UFO'larla ilgili bazı bilgileri koruyan ve kamuoyuyla paylaşmak istemeyen bir grup olduğu iddia edildi.

Adı paylaşılmayan bir Pentagon yetkilisi, bu insanların çok ilginç bilgileri koruduğunu söyledi.

Kongre'yi daha agresif adımlar atmaya çağıran eski istihbarat yetkilisi Christopher Mellon da UFO oturumun hemen öncesinde, "Kongre'nin amacı ve Pentagon'un eylemleri arasında büyük bir boşluk var." ifadesini kullanmıştı.