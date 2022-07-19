Pentagon'dan 1.3 milyar dolarlık uydu anlaşması

Pentagon, füze uyarı ve izleme kabiliyeti sağlayacak 28 uydu için iki şirketle 1.3 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

ABD, uzayda farklı yörüngelerde konumlandırılacak katmanlı yeni bir uzay savunma mimarisi kurmak için kolları sıvadı.

Söz konusu proje kapsamında, Pentagona bağlı Uzay Geliştirme Ajansı, alçak yörüngede görev yapacak ve katmanlı uzay savunma mimarisinin ilk kısmı için ilk ihaleleri verdi.

1.3 milyar dolarlık imzalar atıldı

AA'nın aktardığına göre, 7 şirketin girdiği ve 28 uydunun fırlatılacağı 1.3 milyar dolar değerindeki ihale, L3 Harris ve Northrop Grumman şirketlerine verildi.

Anlaşma kapsamında, her bir şirket 14 uydu üretip fırlatacak ve 7'şer uydu ikişer düzelmeden oluşan birer uzay sekmeni inşa edecek.

Söz konusu uyduların; ağ iletişimi sağlayarak, hipersonik füze sistemleri dahil füze tehditlerinin "küresel çapta ve sürekli bir şekilde tespiti, uyarısı, izlenmesi ve tanımlanması gibi görevlerde bulunacağı" ifade edildi.

Pentagon açıklamasında, bu uyduların Nisan 2025'te fırlatılacağı bilgisine de yer verildi.

Tüm bu uydular yaklaşık 1000 kilometre irtifada uçacak ve kuzeyden güneye dünyanın her yerine gidecek.

Uyduların karada ve havada konuşlu diğer ABD füze savunma sistem ve radarlarına destek vereceğine dikkat çeken Uzay Geliştirme Ajansı Direktörü Derek Tournear, ikinci grup uydunun ise 10 bin ile 20 bin kilometre irtifaya konuşlandırılacağını, bir sonraki uydu gruplarının ise daha üst yörüngelerde yer alacağını söyledi.