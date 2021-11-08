Perseverance aracı, Mars'ta su izleri buldu

NASA’nın Perseverance aracı, Mars'ta yaşam izleri bulmak için gerçekleştirdiği görevde, bir zamanlar su içinde olduğu düşünülen bir kaya tespit etti.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de yüzeye indirmişti.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırıyor ve kayalardan numune topluyor.

MARS'TA SU İZLERİ

Perseverance, geçtiğimiz günlerde katmanlı bir kaya tespit etti. Suyun varlığına işaret eden bir yapıya sahip olan kaya, Perseverance aracının yeni numune kaynağı olacak.

Çoğunlukla suyun yardımıyla bu şekli alan katmanlı kayaların Mars'ta tespit edilmesi, Jezero krateirnin bir zamanlar suyla dolu olduğu olasılığını artırıyor. Bu da kızıl gezegende bir zamanlar mikro boyutta canlıların yaşamış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Kraterdeki kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.



Günümüzden 3,5 milyar yıl önce oluşmuş olan bir göle ait olduğu düşünülen Jezero Krateri, şu anda Perseverance’ın ana odak noktası konumunda.

Perseverance'ın buradan toplayacağı ve gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek kaya örneklerinde, eskiden yaşamış olabilecek mikroskobik canlıların fosilleri bulunabilir.