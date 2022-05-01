Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.942
0.14%
BTXN Coin
18.40
-8.32%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Perseverance aracını Mars'a indiren paraşüt görüntülendi

    Mars'taki keşif helikopteri Ingenuity, Perseverance keşif aracının kızıl gezegene inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntılarını görüntüledi.
    • 01.05.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Perseverance aracını Mars'a indiren paraşüt görüntülendi

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, bu yıl kaya örnekleri toplamaya odaklanacak.

    AA'da yer alan habere göre, Perseverance keşif aracının bir parçası olan Ingenuity helikopterinin çektiği görüntüler, NASA tarafından paylaşıldı.

    İniş paraşütü görüntülendi

    Görüntülerde, Perseverance keşif aracının Mars'a inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntıları yer alıyor. Açıklamada, paraşütün parçalarının sağlam olduğu belirtildi.

    perseverance

    Şubat 2021'de gerçekleşen iniş sırasında, yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığı bilgisi paylaşıldı.

    NASA, görüntülerin analizinin Mars'a gelecekteki görevler için fikir sağlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

    Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın kızıl gezegendeki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Giresunspor Süper Lig'de kalmayı garantiledi
    Futbol

    Giresunspor Süper Lig'de kalmayı garantiledi

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı
    3. Sayfa

    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı

    Görüş Bildir