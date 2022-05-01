Perseverance aracını Mars'a indiren paraşüt görüntülendi

Mars'taki keşif helikopteri Ingenuity, Perseverance keşif aracının kızıl gezegene inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntılarını görüntüledi.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, bu yıl kaya örnekleri toplamaya odaklanacak.

AA'da yer alan habere göre, Perseverance keşif aracının bir parçası olan Ingenuity helikopterinin çektiği görüntüler, NASA tarafından paylaşıldı.

İniş paraşütü görüntülendi

Görüntülerde, Perseverance keşif aracının Mars'a inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntıları yer alıyor. Açıklamada, paraşütün parçalarının sağlam olduğu belirtildi.

Şubat 2021'de gerçekleşen iniş sırasında, yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığı bilgisi paylaşıldı.

NASA, görüntülerin analizinin Mars'a gelecekteki görevler için fikir sağlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın kızıl gezegendeki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.