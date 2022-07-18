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    Perseverance, Mars'ta gizemli bir cisim keşfetti

    Bir süredir Mars yüzeyinde incelemeler yapan Perseverance aracı, tuhaf bir cismin fotoğrafını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 17:40
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    Perseverance, Mars'ta gizemli bir cisim keşfetti

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

    İpe benzeyen gizemli cisim

    Mars’ta keşiflerine devam eden NASA’nın Perseverance aracı, geçtiğimiz günlerde dolanmış bir ip şeridine benzeyen garip bir cisim daha buldu.

    perseverance

    Bu dolanmış malzemenin en olası açıklaması olarak görevden kaynaklanan enkaz gösteriliyor.

    Keşif aracının Şubat 2021'de Mars'a ulaşması oldukça zorlu olmuştu. Söz konusu parçaların, iniş esnasında araçtan fırlayan parçalar olduğu belirtiliyor.

    Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor.

    NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor. Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.


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