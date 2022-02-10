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    Perseverance, Mars'taki en uzun yürüyüşünü yaptı

    NASA'nın gönderdiği Perseverance keşif aracı, Mars’ta 245.76 metre ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.02.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:31
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    Perseverance, Mars'taki en uzun yürüyüşünü yaptı

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, Mars'ı dolaşmaya devam ediyor.

    EN UZUN YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

    Jet Propulsion Laboratory araştırma enstitüsü, Perseverance keşif aracının Mars'ta kendi kendine sürüş işlemini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini açıkladı.

    NASA'nın Perseverance Mars Rover Twitter hesabından yapılan açıklamada, gezginin Mars’ta geçirdiği tek bir günde 245.76 metre katederek en uzun sürüşünü yaptığı aktarıldı.

    perseverance

    Açıklamada, aracın bölgeyi birkaç ay keşfettikten sonra hareket halinde olmaya başladığı ve kendi kendine sürüş fonksiyonu sayesinde her geçen gün daha fazla yol katedebildiği aktarıldı.

    NASA, 2015’te, Kızıl Gezegen’de Opportunity keşif aracının, 214 metre ile en uzun sürüşünü gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

    2 YIL GÖREV YAPACAK

    Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta toplamda 2 yıl kalması planlanıyor.

    perseverance


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