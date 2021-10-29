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- Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 11:30
- Güncelleme : 29.10.2021 - 11:40
NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmiş ve çalışmalara başlamıştı.
Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırıyor.
İKİ HAFTALIK ARA SONA ERDİ
NASA’dan bilim insanları, Mars ve Dünya’nın 28 Eylül ve 17 Ekim arasındaki “Güneş kavuşumu” sırasında Perseverance aracını uyku moduna almıştı.
Kayalık bir çıkıntının yanına park edilen araç, 25 Ekim tarihinde yeniden göreve başladı.
YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ
Perseverance resmi Twitter hesabı, planlı aradan sonra yeniden göreve başladığını "İşte geldim!" sözleriyle duyurdu ve yeni fotoğraflar yayınladı.
DÜNYA'YA GETİRİLECEK
Perseverance'ın topladığı örnekler, gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek ve inceleme altına alınacak.
Bilim insanları, söz konusu örneklerde eskiden Mars'ta yaşamış olabilecek mikroskobik canlı fosillerinin bulunabileceğini söylüyor.