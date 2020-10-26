PES 2021, Android ve iOS için yayınlandı

PES 2021, Android ve iOS için yayınlandı

En popüler futbol oyunlarından eFootball PES 2021'in mobil sürümü, Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021; bu yıl yeni bir oyun olarak değil, sezon güncellemesi adı altında yayınlanmıştı.

Şirket, şimdi de sezon güncellemesi olarak yayınlanan oyunun mobil sürümünü kullanıcılara sundu. eFootball PES 2021, şu anda Android ve iOS mağazalarından erişime açıldı.





1,7 GB büyüklüğünde bir indirme boyutu ile dikkat çeken PES 2021'i telefonunuzdan oynamak için bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

Bununla birlikte; oyuncu, takım ve görsel iyileştirmelerin yer aldığı oyunda, kontrol bakımından pek bir değişiklik yapılmadı.

Oyunu telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilir veya Google Play Store ve App Store mağazalarına göz atabilirsiniz.

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