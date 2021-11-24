Pfizer, GTA Online için oluşturulan Latin Amerika'nın en büyük sunucusu ile ortaklık kurdu ve oyuna aşı merkezlerini getirdi.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını artırmaya devam ediyor.

BioNTech ile yaptığı çalışmalar sonucunda koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer, Brezilya'da oldukça dikkat çeken bir işe imza attı.

Dünyanın en popüler oyunlarından Grand Theft Auto 5'in çevrimiçi modu için oluşturulan ve Latin Amerika'nın en büyük sunucusu olarak bilinen Cidade Alta ile iş birliği yapan Pfizer, oyuna aşı merkezleri ekledi.

Pfizer, GTA 5'e aşı merkezleri ekledi - VİDEO

AMAÇ AŞIYA TEŞVİK

Pfizer, dünyanın en çok oyunlarından biri ile iş birliği yaparak, böylece insanları aşıya daha çok teşvik etmeye çalıştığını söyledi.

İş birliği kapsamında özelleştirilebilen sunucuda aşı merkezlerine uğrayan oyuncular, özel bir etiketin sahibi oluyor.

Oyun içerisinde kola yapıştırılabilen bu etiket, sunucudaki oyuncular arasında şimdiden popüler olmayı başardı.

Cidade Alta için yapılan özelleştirme çalışmaları ile oyuna sağlıkçılar da yerleştirildi.

Aşı vurmaktan sorumlu olan bu oyuncular, aşıyla ilgili bilgi almak için aşı merkezine giden diğer oyunları gerçek hayattaki gibi bilgilendiriyor.

Pfizer, GTA Online sunucusu üzerinden yapılan teşviklerin gerçek dünyaya nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Our World in Data verilerine göre, Brezilya nüfusunun yüzde 60'ı çift doz aşılarını yaptırmış durumda. GTA Online kampanyasının işe yarayıp yaramadığı önümüzdeki haftalarda belli olacak.