Philips, ekonomik sıkıntılar nedeniyle küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Yüksek enflasyon ve küresel ekonominin bir resesyonla karşı karşıya olduğuna dair artan endişeler, bilişim sektörüne büyük darbe vurdu.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce; Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

Philips zarar etmeye başladı

AA'nın haberine göre, Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, 2022 üçüncü çeyrek satışlarına ilişkin raporunu yayınladı.

Philips'ten yapılan açıklamada, üst üste 5. çeyrekte satışların düştüğü ve şirket varlıklarının azaldığı belirtildi.

Şirketin cirosunun 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalarak 4,3 milyar euroya gerilediği ve bu dönemde 1,5 milyar euro zarar ettiği kaydedildi. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 358 milyon euro kâr açıklamıştı.

Philips, 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirket, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda'da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkaracak.