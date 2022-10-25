Petrol
91.11
-0.11%
Euro
18.3584
0.15%
Dolar
18.6125
0.16%
Altın
987.17
0.09%
Borsa
3994
0.40%
Bitcoin
363.246
-0.14%
BTXN Coin
10.58
2.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Philips, 4 bin kişiyi işten çıkaracak

    Philips, ekonomik sıkıntılar nedeniyle küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.
    • 25.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Philips, 4 bin kişiyi işten çıkaracak

    Yüksek enflasyon ve küresel ekonominin bir resesyonla karşı karşıya olduğuna dair artan endişeler, bilişim sektörüne büyük darbe vurdu.

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce;  Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

    Philips zarar etmeye başladı

    AA'nın haberine göre, Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, 2022 üçüncü çeyrek satışlarına ilişkin raporunu yayınladı.

    Philips'ten yapılan açıklamada, üst üste 5. çeyrekte satışların düştüğü ve şirket varlıklarının azaldığı belirtildi.

    Şirketin cirosunun 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalarak 4,3 milyar euroya gerilediği ve bu dönemde 1,5 milyar euro zarar ettiği kaydedildi. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 358 milyon euro kâr açıklamıştı.

    philips

    Philips, 4 bin kişiyi işten çıkaracak

    Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirket, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda'da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkaracak.


    Tevbelerin en güzeli: Seyyidü-l İstiğfar duası
    Yaşam

    Tevbelerin en güzeli: Seyyidü-l İstiğfar duası

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kanser hücrelerini belirleyen akıllı çip yönteminde klinik aşamaya geçildi
    Gündem

    Kanser hücrelerini belirleyen akıllı çip yönteminde klinik aşamaya geçildi

    Görüş Bildir