Philips, 4 milyon solunum ve CPAP cihazını geri çağırdı

Philips, 4 milyon solunum ve CPAP cihazını geri çağırdı

Philips, 4 milyon civarında Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve solunum cihazını, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla birlikçe birçok şirket, sağlın sektörüne destek verebilmek için çeşitli cihazlar üretmeye başladı.

Son yıllarda sağlık sektörüne ilgi gösteren Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, ürettiği bazı cihazları geri çağırmak zorunda kaldı.

Şirket, dünya genelinde 4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve ventilatörü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

KANSER RİSKİ VAR

Philips, söz konusu cihazlardaki ses yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle böyle bir karar aldığını söylüyor.

Geri çağrılan 4 milyon cihazın yüzde 80’ini CPAP, yüzde 20’sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD’de olduğunu kaydetti.

Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulundu.