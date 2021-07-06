Pizzacı Robot Pazzi, Paris'te işe başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni bir robot pizzacı hizmete başladı. Her işi robotun yaptığı restoran, kısa sürede popüler oldu.

Yapay zeka destekli robotlar, günümüzde birçok sektörde karşımıza çıkıyor ve oldukça ilgi çekiyor. Fransa'nın başkenti Paris'te hizmete giren pizzacı robot Pazzi de bunlardan bir tanesi.

Pizza hamurunu açmaktan, sosunu sürmeye, üstünün malzemelerini yerleştirmekten, fırına vermeye kadar her işi başarıyla yürüten Pazzi, aynı zamanda pişen pizzaları kesiyor ve kutulara yerleştirerek servise hazır hale getiriyor.

Üstelik robot pizzacı, sipariş aldıktan 5 dakika içinde pizzayı hazır hale getiriyor ve zamandan da tasarruf sağlıyor.

Pizzacı robot Paris'te işe başladı - VİDEO

HER İŞİ TEK BAŞINA YAPIYOR

Restoranın siparişleri almak ve müşterilere hizmet vermek için insan personeli de bulunuyor.

Ancak yetkililer, şimdilik robot pizzacı Pazzi'nin her işi tek başına yapabildiğini söylüyor.

Robotu icat eden Sebastien Roverso, sekiz yıllık bir araştırma ve geliştirme sonucu ürettikleri teknoloji ile dünyanın ilk pizzacı robotunu geliştirdiklerini söylüyor.

MESLEKLER YOK OLUYOR

Günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanımı bir hayli arttı ve her geçen gün artmaya da devam ediyor. Yapay zeka kullanımı arttıkça insan gücü ihtiyacı da azalıyor. Çinli yapay zeka uzmanı Kai-Fu Lee, 15 yıl içinde yapay zekanın, mesleklerin yarısını ele geçireceğini açıklamıştı.

Yapay zeka konusunda 30 yıllık bir deneyime sahip olan Kai-Fu Lee, yapay zekanın, insanlara yaratacağı işsizlik sorunlarına karşı uyardı. Bu konuda aşırı derecede karamsar olunmaması gerektiğini de belirten Lee, yapay zekanın her işi yapamayacağını söylüyor.

Lee'ye göre yapay zeka, karmaşık stratejik planlama, kavramsallaştırma, el-göz koordinasyonu gerektiren işleri yapamıyor.