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    PlayStation 4 satışları, Xbox One serisini ikiye katladı

    Microsoft, Xbox One serisinin bugüne kadar PlayStation 4 serisinin yarısı kadar sattığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 12:14
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    PlayStation 4 satışları, Xbox One serisini ikiye katladı

    Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Bu da oyun konsollarına olan talebi artırdı.

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, bugüne kadar Xbox serisine ait herhangi bir satış rakamı paylaşmamıştı.

    Ancak şirket, Activision-Blizzard'ı satın alması nedeniyle bazı finansal sonuçlarını paylaşmak zorunda kaldı.

    Brezilya düzenleyici kurumlarının Activison-Blizzard satın alımı konusundaki incelemesi esnasında Microsoft, Xbox One konsollarının satış rakamlarını açıkladı.

    PS4'ün çok gerisinde kaldı

    Microsoft, Xbox One konsolunun PS4'ün yarısı kadar satış yaptığını açıkladı. PlayStation 4 satışlarının 117 milyon civarında olduğunu düşünürsek, Xbox One satışlarının 55 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz.

    Konsol dünyasının en çok satanı ise 155 milyon civarında satış ile PlayStation 2. İkinci sırada ise 154 milyon adet satışla Nintendo DS bulunuyor.

    xbox


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