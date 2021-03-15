PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu

PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu

Sony'nin piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu olarak tarihe geçti.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony tarihinde yeni bir rekora imza attı.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçti.

NINTENDO'NUN REKORUNU KIRDI

PlayStation 5'in sahip olduğu bu rekora daha öncesinde Nintendo Switch sahipti. Switch'in ocak ayındaki hem birim hem de dolar satışları, Şubat 2009'daki Nintendo Wii'nin rekorunu geride bırakmıştı.

2021'DE SATIŞLAR 18 MİLYONU AŞABİLİR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet konsol satışını geride bırakabilir. Ancak salgın nedeniyle yaşanan tedarik sorunları, Sony'nin satış rakamlarını bir anda yerle bir de edebilir.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.