PlayStation 5 almak isteyenlere Sony'den kötü haber: Sevkiyatlar azalıyor

Son zamanlarda çip krizi ile boğuşan Sony, bu çeyrekte daha az PlayStation 5 sevkiyatı yapacağını duyurdu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'in stok problemini çözemeyen Sony, görünüşe göre bir süre daha bu sorunla baş etmek zorunda kalacak.

PS5 SEVKİYATLARI DÜŞÜYOR

Sony'nin üçüncü mali çeyrek gelir duyurusu sırasında şirket, ocak ve mart ayları arasında iki milyon PS5 sevkiyatı yapacağını duyurdu.

Bu sayı, Sony'nin bir önceki yılın aynı çeyreğinde sevk ettiğine göre 1,3 milyon daha az.

Sony baş finans sorumlusu Hiroki Totoki, PS5'e talebin yüksek olduğunu söylerken, şirketin devam eden küresel çip tedarik sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Totoki, bileşen kıtlığının 2023'te devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sony, her ne kadar PS5 sevkiyatlarını azaltsa da 31 Aralık 2021 itibarıyla 17,3 milyon adet PS5 sevkiyatı yaptı. Bu etkileyici olsa da aynı satış döneminde PS4'ün dağıtımından neredeyse üç milyon daha az.

Sony için şimdilik işler pek de iyi gitmiyor. Bu nedenle PlayStation 5 oyun konsolunun erişilebilirliği de oldukça düşük seviyede. Sony'nin bu sorunlardan ne zaman kurtulacağını ise zaman gösterecek.