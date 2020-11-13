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PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun yükleme süreleri
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 17:47
- Güncelleme : 13.11.2020 - 17:48
Yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X, sahip oldukları güçlü özellikler sayesinde önümüzdeki süreçte ciddi bir rekabete girecek.
Gelişen teknolojiler sayesinde artık yeni nesil konsollarda yüksek hızlı SSD depolama birimleri tercih edildi ve bu da oyunların yükleme sürelerini oldukça kısalttı.
PlayStation 5 ve Xbox Series X, yeni bir teste tabi tutuldu. Yeni nesil konsollar, bilgisayarlardaki HDD ve SSD hızlarıyla karşılaştırıldı ve oyun yükleme süreleri hesaplandı.
PS5 VE XBOX, BİLGİSAYARA KARŞI
Test sırasında, AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ekran kartından güç alan bilgisayar kullanıldı. Ayrıca bilgisayarın depolama birimi olarak Seagate'in Barracuda serisinden 7200 rpm SATA III HDD ve 1TB Sabrent Rocket PCIe 4.0 SSD tercih edildi. İşte sonuçlar:
OYUN YÜKLEME HIZLARINDA PS5 ÖNDE
Oyun yükleme sürelerine baktığımızda, PlayStation 5'in az da olsa Xbox Series X'ten önde olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada asıl önemli olan şey, 1TB Sabrent Rocket PCIe 4.0 SSD'nin bazı oyunlarda güçlü konsollardan bile daha hızlı yükleme süreleri sunması.
Seagate Barracuda 7200 rpm SATA III HDD ise yükleme süreleri konusunda SSD'lerin yanına bile yaklaşamıyor.
PLAYSTATION 5 VE BOX SERIES X ÖZELLİKLERİ
PlayStation 5:
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
- Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
- RAM: 16 GB GDDR6 RAM
- Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
- Ses: Tempest 3D
- Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
- Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1
Xbox Series X:
- İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek ve 3.8GHz çekirdek hızı
- Grafik birimi: 12 TFLOP, 52 CU 1.825GHz, özel RDNA 2
- İşlemci tabanı: 360.45mm2
- İşlemci mimarisi: TSMC 7nm
- RAM: 16GB GDDR6
- RAM bant genişliği: 10GB - 560GB/s ve 6GB - 336GB/s
- Dahili depolama: 1TB NVMe SSD
- G/Ç değerleri: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Sıkıştırılmış)
- Genişletilebilir hafıza: 1TB genişletilebilir kart
- Harici depolama: USB 3.2 HDD desteği
- Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücüsü
- Oyun performansı: 4K - 60fps: 120fps'e kadar
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