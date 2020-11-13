PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun yükleme süreleri

Özellikle SSD'si ile çoğu geliştirici ve oyuncunun beğenisini kazanan PlayStation 5 ve Xbox Series X, bilgisayarların HDD ve SSD'si ile kapıştı. İşte ilk sonuçlar.

Yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X, sahip oldukları güçlü özellikler sayesinde önümüzdeki süreçte ciddi bir rekabete girecek.

Gelişen teknolojiler sayesinde artık yeni nesil konsollarda yüksek hızlı SSD depolama birimleri tercih edildi ve bu da oyunların yükleme sürelerini oldukça kısalttı.

PlayStation 5 ve Xbox Series X, yeni bir teste tabi tutuldu. Yeni nesil konsollar, bilgisayarlardaki HDD ve SSD hızlarıyla karşılaştırıldı ve oyun yükleme süreleri hesaplandı.

PS5 VE XBOX, BİLGİSAYARA KARŞI

Test sırasında, AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ekran kartından güç alan bilgisayar kullanıldı. Ayrıca bilgisayarın depolama birimi olarak Seagate'in Barracuda serisinden 7200 rpm SATA III HDD ve 1TB Sabrent Rocket PCIe 4.0 SSD tercih edildi. İşte sonuçlar:

OYUN YÜKLEME HIZLARINDA PS5 ÖNDE

Oyun yükleme sürelerine baktığımızda, PlayStation 5'in az da olsa Xbox Series X'ten önde olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada asıl önemli olan şey, 1TB Sabrent Rocket PCIe 4.0 SSD'nin bazı oyunlarda güçlü konsollardan bile daha hızlı yükleme süreleri sunması.

Seagate Barracuda 7200 rpm SATA III HDD ise yükleme süreleri konusunda SSD'lerin yanına bile yaklaşamıyor.

PLAYSTATION 5 VE BOX SERIES X ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5:

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1

Xbox Series X:

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek ve 3.8GHz çekirdek hızı

Grafik birimi: 12 TFLOP, 52 CU 1.825GHz, özel RDNA 2

İşlemci tabanı: 360.45mm2

İşlemci mimarisi: TSMC 7nm

RAM: 16GB GDDR6

RAM bant genişliği: 10GB - 560GB/s ve 6GB - 336GB/s

Dahili depolama: 1TB NVMe SSD

G/Ç değerleri: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir hafıza: 1TB genişletilebilir kart

Harici depolama: USB 3.2 HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücüsü

Oyun performansı: 4K - 60fps: 120fps'e kadar

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