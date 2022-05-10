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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı ortaya çıktı

    Sony, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in güncel satış istatistiklerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:53
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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı ortaya çıktı

    Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

    Satışlar 20 milyona yaklaştı

    Sony, 31 Mart 2022'de biten mali yıla ilişkin istatistiklerini paylaştı ve konsolların satış miktarlarını açıkladı.

    Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 19.3 milyon adet sattı. PlayStation 4 satışları ise 117.2 milyona ulaştı.

    Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

    playstation 5


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