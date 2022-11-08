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    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı düşüyor

    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı, son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:40
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    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı düşüyor

    Pandemi ile birlikte alınan karantina uygulamaları, özellikle oyunlara olan ilgiyi bir hayli artırmış ve PlayStation gibi oyun konsollarının satışları yükselmişti.

    Pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte oyun oynayanların sayısı düşmeye başladı. Günümüzde küresel enflasyon nedeniyle fiyatların da yükselmesi, PlayStation'ın kullanıcı kaybetmesine neden oluyor.

    PlayStation aktif kullanıcı sayısı düşüyor

    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı, son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. PlayStation'ın aylık aktif kullanıcıları, ikinci çeyrekte 102 milyon seviyesine düştü. Bu, önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon daha düşük.

    Koronavirüs salgını süresi boyunca aylık aktif kullanıcı sayısını yükselten PlayStation, 2021 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kullanıcı kaybediyor.

    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı düşüyor #1


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