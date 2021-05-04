PlayStation, Discord ile anlaştığını duyurdu

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, PlayStation ile Discord'un anlaştığını açıkladı. Anlaşma sonrasında Discord, PlayStation Network'e entegre edilecek.

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı.

PLAYSTATION İLE DISCORD ANLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un 10 milyar dolarlık teklifini reddeden Discord, PlayStation ile yeni bir anlaşmaya vardı.

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, iki şirket arasındaki anlaşmayı resmen doğruladı. Sony, bu anlaşma doğrultusunda Discord'dan azınlık hisse satın aldı.

PLAYSTATION NETWORK'E ENTEGRE EDİLECEK

Jim Ryan açıklamasında, "140 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan iletişim hizmeti Discord ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u gelecek yılın başında PlayStation Network'e entegre etmek için çalışıyoruz.

Amacımız Discord ve PlayStation deneyimlerini konsol ve mobil cihazlara getirmek ve insanların daha rahat iletişim kurmalarına ve eğlenmelerine olanak sağlamak." ifadelerini kullandı.