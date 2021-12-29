Playstation için geliştirilen God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi belli oldu

Playstation için geliştirilen God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi belli oldu

PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok'un çıkış tarihi, PlayStation veri tabanında ortaya çıktı.

Sony, geçtiğimiz yıl merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok'un çıkış tarihi, PlayStation veri tabanında listelendi.

Buna göre God of War Ragnarok, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için 30 Eylül 2022'de Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak.