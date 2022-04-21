PlayStation, oynaması ücretsiz oyunlara reklam ekleyecek

Sony'nin oynaması ücretsiz PlayStation oyunlarına reklam eklemek istemesi, oyun dünyasında yeni bir tartışma daha başlattı.

Son yıllarda Xbox Game Pass ile milyonlarca oyuncunun beğenisini toplayan Microsoft'un, ücretsiz oyunlara reklam eklemek istediğini birkaç gün önce sizlerle paylaşmıştık.

Microsoft’a reklam vermek isteyen markalar, oyunların içerisinde sanal reklam panosu satın alıp burada reklamlarını gösterebilecek.

Benzer bir hamle Sony'den geliyor

Gelen bilgilere göre Sony de ücretsiz PlayStation oyunlarına reklam eklemek için kolları sıvadı.

Sony, oyunlarda sanal reklam panolarına yer verecek. Şirket, reklamları izleyen kullanıcıları oyun içi eşyalarla ödüllendirecek.

Öte yandan şirket, oyuncuların gizliliğine önem vererek yalnızca kişisel veri toplamayan firmalara reklam alanı verecek.

Sony’nin yeni reklam sisteminin 2022’nin sonunda gelmesi planlanıyor, Xbox’ın reklam sistemi ise yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak.

Konsol oyunlarındaki oyun içi reklamlar yeni bir kavram değil. Oyun şirketleri 2000'lerin ortalarından sonuna kadar ücretli oyunlarda bunlarla ilgili denemeler yaptı.

Bu süre zarfında EA Games, Microsoft'a ait reklam şirketi Massive ile ortaklık kurarak şirketlerin Madden NFL, Skate, NHL ve NASCAR oyunlarına reklam yerleştirmesine izin verdi.

EA, atlanamayan ve tam ekran bir reklamı 2020'de UFC 4'te oyuncuların karşısına çıkarmıştı. Oyun için 60 dolar para ödeyen oyuncuların reklam görmesi, yoğun tepkilere neden olmuş ve şirket, reklamları kaldırmak zorunda kalmıştı.