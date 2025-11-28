PlayStation Plus aralık ayı ücretsiz oyunları belli odlu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony, popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus kütüphanesini her ay olduğu gibi yeni yapımlarla güncellemeye devam ediyor.

Şirket, aralık ayında PS Plus Essential katmanındaki kullanıcıların erişimine açılacak ücretsiz oyun listesini paylaştı.

3 BİN 500 TL DEĞERİNDE 5 OYUN GELİYOR

Açıklanan listeye göre LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White oyunları kütüphaneye ekleniyor.

PS Store üzerindeki toplam değeri 3 bin500 TL'nin üzerinde olan bu yapımlar, 2 Aralık tarihinden itibaren indirilebilecek.

EXTRA VE DELUXE OYUNLARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Duyurulan bu oyunlar, servisin giriş seviyesi olan PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor.

Daha geniş kütüphane sunan PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek diğer oyunların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.