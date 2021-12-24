PlayStation Plus Ocak 2022 ücretsiz oyunları

Sony'nin PlayStation kullanıcıları sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Ocak 2022 oyunları sızdırıldı.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Sony, Ocak ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

Sızdırılan bilgi yine Dealabs'ten geliyor. Dealabs, artık her ay düzenli olarak oyunları önceden sızdırmasıyla biliniyor.

PS PLUS OCAK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

DIRT 5 (PS5, PS4)

Deep Rock Galactic (PS5, PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)

PLAYSTATION PLUS FİYAT

Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor.